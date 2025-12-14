Edin Visca'ya Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik pasaport verildi

Visca, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsıma, ülkem Bosna Hersek makamları tarafından diplomatik pasaport verilmesinden dolayı büyük bir onur ve memnuniyet duyuyorum. Gururluyum, çünkü Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu pasaportun bana bugüne kadar elde ettiğim başarıların yanı sıra Bosna Hersek'te sporun gelişimine ve ayrıca vatanım ile kardeş Türkiye arasındaki bağların güçlenmesine yaptığım katkılar nedeniyle verildiği ifade edildi. Bakan Elmedin Konakovic'e bu anlamlı jesti için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanında ülkemin adını taşımak büyük bir gurur. Seni seviyorum Bosna Hersek." değerlendirmesinde bulundu.

Visca, paylaşımında ayrıca eski basketbolcu olan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic'in kendisine diplomatik pasaportu teslim ettiği bir görsele de yer verdi.

