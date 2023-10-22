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Spor

Edinburgh Dükü Kupası Antalya'da sona erdi

Prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, Antalya'da sona erdi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Edinburgh Dükü Kupası Antalya'da sona erdi
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Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü sahalarında düzenlenen dünyanın prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Kupası'na 65 sporcu katıldı.

Sporcular arasında Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir'in yanı sıra iş insanları Hamdi Akın, Selahattin Özdoğan, Selim Koray, Korhan Kurdoğlu ve Kaya Çilingiroğlu da yer aldı.

Turnuvada Cengiz Karaduman birinci olurken, ikinciliği Naz Babaoğlu elde etti. Ayrıca çukura en yakın vuruş ödülünü Kaya Çilingiroğlu, en uzun vuruş ödülünü ise Naz Babaoğlu kazandı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye girenlere ödülleri Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp tarafından verildi.

Turnuvadan elde edilen gelir ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen gençlerin programa kazandırılmaları çalışmalarında kullanılacak.

Turnuvanın finalistleri İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın Türkiye ayağının koordinasyonunu üstlenen TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 100. yılında güzel bir turnuva gerçekleştirdiklerini belirtti.

Turnuvadan elde edilen geliri depremzede çocuklara harcayacaklarını ifade eden Özalp, "Turnuva ile biz de TİKAV'ın 20. yılını kutlamış olduk. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk gelmesi de bizim için daha da sevindirici oldu. Bu yıl ilk defa düzenledik. Organizasyonun uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

  • Edinburgh Dükü Kupası
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