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Spor

Edinson Cavani 20 milyon euro maaş talep etti!

PSG'den ayrılarak bonservisini eline alan Edinson Cavani'nin teklif yapan kulüplere 20 milyon euro maaş talebiyle yanıt verdiği öğrenildi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 23:06 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 23:07
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PSG ile sözleşmesi sona eren ve Avrupa'nın en gözde "bonservisi elinde" oyuncusu olan Edinson Cavani'nin çok ciddi talepleri var gibi gözüküyor.

Oyuncunun peşine son düşen kulüp olan Benfica, yaptığı görüşmeler sonrasında geri adım atmak zorunda kaldı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Uruguaylı futbolcu, yıllık 20 milyon euro ücret talep etti ve bu isteği de görüşmelerin henüz ilerlemeden sonlanmasına neden oldu.

7 yıldır oynadığı PSG'den formayı kaybetmesinin ardından ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, Fransa kariyerinde maçta 201 maçta 200 gol ve 43 asistlik harika bir performansa imza attı.

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