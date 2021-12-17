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Spor

Edinson Cavani, Barcelona'ya gidiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Edinson Cavani'nin Barcelona'ya gideceği iddia edildi.

17 Aralık 2021 Cuma 21:16 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 21:16
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Manchester United'da istediği süreleri alamayan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

TyC Sports'un haberine göre; Cavani, Arjantin ekibi Boca Juniors'tan gelen teklifi, Barcelona'da oynamak istediği için reddetti.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun, Sergio Agüero'nun futbolu bırakmasının ardından ara transfer döneminde Katalan ekibine transfer olacağı iddia ediliyor.

Bu sezon Manchester United ile 8 maça çıkan Cavani, yalnızca 1 gol atabilme başarısı gösterdi.

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