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Spor

Edinson Cavani, Benfica ile anlaştı

Fransa Lig 1'de PSG forması giyen Edinson Cavani, Portekiz ekibi Benfica ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:32 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:32
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Fransız devi PSG ile olan sözleşmesinin sonuna geldikten sonra takımdan ayrılma kararı alan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, seçimini yaptı. Golcü oyuncunun Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

33 yaşındaki oyuncu, Benfica'nın 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Transferin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

LEEDS UNİTED OLMADI

Birçok takımın da transfer gündemine gelen Cavani ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekteydi.

Kariyerinde Danubio, Palermo ve Napoli formaları giyen yıldız oyuncu, 2013'ten bu yana ise PSG'nin kadrosunda yer alıyordu. 

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