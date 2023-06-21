Edinson Cavani bombası! Süper Lig devi herkesi ters köşe yaptı

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yıldız isim Edinson Cavani ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Adana Demirspor'da hedef Edinson Cavani gibi sürpriz transferlerle gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak.

ADANA DEMİRSPOR'DAN EDINSON CAVANI ATAĞI



Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Akdeniz ekibi, kadrosunu yıldız isim Edinson Cavani ile güçlendirmek amacında. Süper Lig'e çıktığı 2021/2022 sezonundan itibaren ligin üst sıralarına oynayan Adana Demirspor'da bu sezon ise hedef şampiyonluğa ulaşmak olacak.

TRABZONSPOR DA DEVREDE

36 yaşındaki Uruguaylı isim Edinson Cavani için Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu ve bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.

EDINSON CAVANI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Valencia forması ile tüm kulvarlarda 28 maçta süre aldı. Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Edinson Cavani'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında gösteriliyor.