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Spor

Edinson Cavani bombası! Süper Lig devi herkesi ters köşe yaptı

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen büyük yıldız Edinson Cavani için Süper Lig devi devreye girdi. Başarılı oyuncu Edinson Cavani ile iletişime geçen takımın amacı iddialı bir kadro kurmak olacak. İşte detaylar...

21 Haziran 2023 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Edinson Cavani bombası! Süper Lig devi herkesi ters köşe yaptı
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Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yıldız isim Edinson Cavani ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Adana Demirspor'da hedef Edinson Cavani gibi sürpriz transferlerle gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak.

ADANA DEMİRSPOR'DAN EDINSON CAVANI ATAĞI

Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Akdeniz ekibi, kadrosunu yıldız isim Edinson Cavani ile güçlendirmek amacında. Süper Lig'e çıktığı 2021/2022 sezonundan itibaren ligin üst sıralarına oynayan Adana Demirspor'da bu sezon ise hedef şampiyonluğa ulaşmak olacak.

TRABZONSPOR DA DEVREDE

36 yaşındaki Uruguaylı isim Edinson Cavani için Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu ve bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.

EDINSON CAVANI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Valencia forması ile tüm kulvarlarda 28 maçta süre aldı. Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Edinson Cavani'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında gösteriliyor.

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