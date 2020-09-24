İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6263
  • EURO
    8,9081
  • ALTIN
    458.861
  • BIST100
    1119.56
Spor

Sergio Ramos, Cavani için devrede

Uruguaylı dünya yıldızı Edinson Cavani PSG'den ayrılarak bonservisini eline almıştı. Henüz hiç bir takımla anlaşmayan golcü için Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos harekete geçti. Ramos, Cavani'nin Madrid ekibine katılmasını istiyor.

24 Eylül 2020 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:08
ABONE OL

PSG ile yolları ayrılan 33 yaşındaki forvet Edinson Cavani, Real Madrid'e transfer olabilir.

Cavani, Sergio Ramos'un kardeşi Rene Ramos'a İspanyol devi ile görüşmesi için izin verdi.

Marca'nın haberine göre; kardeşinin menajerliğini yürüten Rene Ramos, Cavani'nin yetkilendirmesi sonrası tecrübeli forveti de Real Madrid'e kazandırmak istiyor.

Real Madrid'in forvette bir transfer hedefi yok ama Ramos'un çabaları ve Cavani'nin İspanyol devi için aşırı istekli olması sonrası transfer gerçekleşebilir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.