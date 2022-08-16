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Spor

Edinson Cavani, Villarreal için Nice'ı reddetti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılan Edinson Cavani'nin Nice'ın teklifini reddettiği ve Villarreal'e gitmek istediği öne sürüldü.

16 Ağustos 2022 Salı 22:25 - Güncelleme:
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Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Edinson Cavani'de flaş bir gelişme yaşandı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak için teklifini sundu. Ancak Uruguaylı yıldız bu yaklaşımı geri çevirdi.

VİLLARREAL'İ İSTİYOR

Kariyerine Villarreal ile birlikte İspanya'da devam etmek isteyen Cavani, resmi teklifin kendisine ulaşmasını bekliyor.

UNAİ EMERY İLE ÇALIŞTI

Villarreal teknik direktörü Unai Emery ile Edinson Cavani birbirlerini çok iyi tanıyorlar. İki isim daha önce Fransız devi Paris Saint-Germain'de birlikte çalışma şansı yakalamışlardı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİALARI

Edinson Cavani'nin ismi ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılırken, geçtiğimiz haftalarda Sarı-Lacivertli ekibin kapısından döndüğü iddiaları gündeme gelmişti. Ayrıca Uruguaylı golcünün Galatasaray'la transfer masasına oturduğu ve detaylar üzerinde pazarlıklar gerçekleştirdiği de ileri sürülmüştü

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United forması ile 20 maçta görev yapmış ve 2 kez gol atmayı başarmıştı.

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