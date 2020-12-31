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Spor

Edinson Cavani'nin ırkçı söylemlerine maç cezası!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani'ye, sosyal medyada ırkçı ifade kullanması nedeniyle 3 maç men cezası verildi.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 19:09 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:09
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İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uruguaylı futbolcunun 29 Kasım'daki Instagram paylaşımında yer alan ifadeler "aşağılayıcı" ve "uygunsuz" bulundu.

Federasyonun sosyal medya kurallarını ihlal ettiği belirlenen Cavani'ye 3 maç men ve 100 bin sterlin para cezası uygulandı.

33 yaşındaki Uruguaylı forvetin, yüz yüze verilecek bir eğitim programına da katılması gerektiği ifade edildi.

Manchester United'dan yapılan açıklamada ise Cavani'nin yakın bir arkadaşının mesajına cevap verdiği ve sözlerinin yanlış anlaşılacağının farkında olmadığı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun konuyla ilgili özür dilediği de hatırlatılarak, "Komisyonun yazacağı raporda Edinson Cavani'nin paylaşımında bir ırkçı niyet olmadığının ortaya çıkacağına inanıyoruz." denildi.

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