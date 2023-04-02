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Spor

Edirnespor, ES Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında deplasmanda ES Elazığspor'a konuk olan Edirnespor rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 17:29 - Güncelleme:
Edirnespor, ES Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.
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TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında karşılaştığı Edirnespor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Metehan Alpat xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx, Feyzullah Çimen xx

Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx (Yiğit dk. 61 x), Yiğitcan Erdoğan xx, Mert Efe Çölbeyi xx, Mesut Saray xx, Salih Polatdemir xx (Zeki dk. 71 x), Fatih Kıran x (İzzet dk. 71 x), Çağrı Yağız Yasak xx, Yağızcan Erdem xx, Emre Akgün xx, Hakan Bozkurt xx (Tugay dk. 85), Tevfik Doğukan Pala xx,

Edirnespor: Yunus Emre Kırdal xx, İhsan Uğur Göktaş xx, Ahmet Baykal xx (Atakan dk. 61 xx), Engin Berk Nebioğlu xx, Yasin Reis xx (Erkan dk. 82), Alperen Doğan xx, İsmail Karakaş xx, Emirhan Tak xx, Oğuzhan Kandemir xx, Ataberk Gök xx (Enes dk. 84), Murat Torun (dk. 46 Gencay xx)

Goller: Atakan (dk. 78), Gencay (90+13) (Edirnespor)

Sarı kartlar: Çağrı, Emre, Salih, Yiğitcan (ES Elazığspor), Yasin, Ahmet, Yunus Emre (Edirnespor)

  • ES Elazığspor
  • Edirnespor
  • TFF 3 Lig 1 Grup

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