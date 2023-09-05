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Spor

Ediz Bahtiyaroğlu için duygusal paylaşım

Eskişehirspor 11 yıl önce aramızdan ayrılan futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu için anlamlı bir mesaj yayınladı.

IHA5 Eylül 2023 Salı 09:57 - Güncelleme:
Ediz Bahtiyaroğlu için duygusal paylaşım
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Eskişehirspor, 11 yıl önce vefat eden futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu için bir anma mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'da forma giydiği dönemde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu, vefatının 11'inci yılında anılıyor. Eskişehirspor, Ankaragücü, Bucaspor, Ankaraspor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında ter döken Ediz Bahtiyaroğlu için Eskişehirspor sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayınladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda, "11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol Ediz Bahtiyaroğlu, sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirsporlu taraftarlar da Ediz Bahtiyaroğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle anma paylaşımlarında bulundu.

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