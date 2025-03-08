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Spor

Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 5. oldu

Büyükusta (GM) ünvanlı 16 yaşındaki Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 5. oldu.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 00:43 - Güncelleme:
Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 5. oldu
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Büyükusta (GM) ünvanlı 16 yaşındaki Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 5. sırayı aldı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliğindeki turnuva sona erdi.

Ediz, geçen yıl challengers kategorisinde şampiyon olduğu ve GM normunu tamamladığı organizasyonda bu kez ustalar kategorisinde mücadele etti.

Ustalar kategorisindeki 10 isim arasında en düşük ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına sahip Ediz, 2715 ELO performansıyla oynayarak turnuvayı 5. sırada tamamladı.

  • Ediz Gürel
  • Prag Uluslararası Satranç Festivali
  • Türkiye Satranç Federasyonu

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