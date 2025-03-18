Edoardo Bove: Kalp pili nedeniyle yurtdışında oynayabilirim

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın genç orta saha oyuncusu Edoardo Bove, Gianluca Gazzoli'nin "Passa Dal BSMT" adlı podcastine konuk olarak kariyeri ve geçirdiği kalp krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İNSANLAR BANA BAKTIĞINDA ACIMA İFADESİ VARDI"

Yakın zamanda kalp krizi geçiren 21 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sürecin kendisi ve çevresindekiler üzerindeki etkisini anlattı. "İnsanlar bana baktığında yüzlerinde bir acıma ifadesi vardı. Başta bu beni rahatsız etti ama onları suçlayamam. Daha sonra bu olayın insanları ne kadar korkuttuğunu ve beni gördüklerinde ne kadar mutlu olduklarını anladım." dedi.

Hastaneye kaldırıldığı anları da anlatan Bove, "Uyandığımda ne olduğunu anlayamadım ve bilincimi kaybettiğim anı görmek istedim. İlk başta görüntüler beni etkilemedi ama bir süre sonra izlediğimde zamanda geriye gitmiş gibi hissettim ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Bu süreçte zihinsel olarak geriye gittiğimi hissettim." ifadelerini kullandı.

"AMBULANSTA KENDİMDE DEĞİLDİM"

Fiorentina-Inter maçında yaşadığı anları hatırlayan Bove, "Maçın ilk çeyrek saatini ve Lautaro'nun golünü hatırlıyorum. Sonrasında başım dönmeye başladı ama kalbimin normal attığını hissediyordum. Eğildim ve doğrulduğumda yere yığıldım. Göğsümde hiçbir ağrı hissetmedim ve hastanede uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Ambulansta büyük bir karmaşa çıkardığımı söylediler ama o anlara dair hiçbir anım yok." şeklinde konuştu.

"İTALYA'DA KALP PİLİYLE FUTBOL OYNAMAK YASAK"

Bove, sağlık durumu nedeniyle sahalara dönüş sürecini de değerlendirdi. "İtalya'da kalp pili ile futbol oynamak yasal olarak mümkün değil ama bu bir sağlık meselesi değil. Bazı ülkelerde kalp pili ile oynamaya izin veriliyor. Önümüzdeki dönemde sağlık kontrollerim olacak ve kalp pilini çıkarıp çıkaramayacağım netleşecek. Eğer çıkarabilirsem, sonrasında ne yapacağımı değerlendireceğim. Ancak zihinsel olarak da kendimi güvende hissetmem gerekiyor." dedi.

"YURTDIŞINDA OYNAMAYA SICAK BAKIYORUM"

Roma'nın genç yıldızı, futbol kariyerine devam etme konusunda kararlı olduğunu vurguladı. "Yurtdışına gitmeyi düşünüyorum çünkü bunu kendime ve yaptığım fedakârlıklara borçluyum. Hala gencim ve mücadele etmek istiyorum. Kalp rahatsızlığımı yaşadıktan sonra Christian Eriksen ile konuştum. Bana çok nazik davrandı ve önemli tavsiyeler verdi." ifadelerini kullandı.