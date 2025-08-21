İSTANBUL 31°C / 18°C
Spor

Edon Zhegrova transferi için Juventus'un önünde iki engel var

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren İtalya devi, Juventus'un Edon Zhegrova transferi için önünde 2 engel bulunuyor.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Juventus, Lille'in Kosovalı yıldızı Edon Zhegrova ile anlaşmaya varmıştı.

Ancak Torino ekibinin bu transferi gerçekleştirilebilmesi için 2 şartı yerine getirmesi gerekiyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Atletico Madrid'in gündeminde olan Nico Gonzalez'in satması gerektiğini belirtti.

Haberin detayına göre, Juventus, Arjantli oyuncu için 25-30 milyon Euro bandında bir fiyat belirledi ancak Atletico Madrid, 15 milyon Euro teklif etti. Golcü oyuncu, La Liga devi ile anlaşmaya vardı.

Aynı durum Zhegrova için de geçerli. Kosovalı oyuncu Juventus ile şartlarda anlaşmaya vardı fakat kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Lille, Kosovalı yıldızı için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis istiyor. Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Zhegrova, gelecek yıl kulüpten ayrılacağını bildirdi.

