Edson Alvarez, Fenerbahçe tarihindeki ikinci Meksikalı oldu

Fenerbahçe 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu doğrultuda orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i renklerine bağladı. Kariyerine ülkesinin Club America takımında başlayan Alvarez, 2019 yazında Hollanda'nın Ajax takımına transfer oldu. Meksikalı oyuncu, burada 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. 4 sezon Ajax formasını giyen Alvarez, Ağustos 2023'te 38 milyon Euro bedelle İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'a imza attı.

Edson Alvarez, 2024-2025 sezonunda ligde 28 maçta görev yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kulüp tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.

İLK MEKSİKALI DİEGO REYES

Sarı-lacivertlilerde forma giyen ilk Meksikalı oyuncu 2018-2019 sezonunda Diego Reyes oldu. Söz konusu sezonun devre arasında İspanyol rekibi Leganes'e kiralanan Reyes, Fenerbahçe'de 8'i Süper Lig olmak üzere 14 maçta süre aldı.