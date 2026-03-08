İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Edson Alvarez için transfer itirafı! ''Mourinho, onun için beni aradı''
Spor

Edson Alvarez için transfer itirafı! ''Mourinho, onun için beni aradı''

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki başarılı futbolcu Edson Alvarez için transfer itirafı geldi. Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, deneyimli orta saha oyuncusunun sarı lacivertlilere transferinden önce telefonda Jose Mourinho ile konuştuklarını açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Edson Alvarez için transfer itirafı! ''Mourinho, onun için beni aradı''
ABONE OL

Sezon başında Fenerbahçe'nin West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Edson Alvarez hakkında dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.

Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, deneyimli orta sahanın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde rol oynadığını açıkladı.

"MOURINHO BENİ TELEFONLA ARADI"

Jorge Van Rankin ile yaptığı sohbet sırasında konuşan Aguirre, José Mourinho ile arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Mourinho beni telefonla aradı. 'Javier, bana Edson'u öneriyorlar. Sen onu milli takımda kullanıyor musun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Hangi pozisyonda oynuyor?' diye sordu. 'Şurada oynuyor ve çok iyi' dedim."

"BİR MAÇ SONRA KOVDULAR"

Aguirre, bu konuşmanın ardından Álvarez'in kendisini aradığını belirterek şunları söyledi:

"Sonra Edson beni arayıp 'Teşekkür ederim, Mourinho seninle konuştuğunu söyledi' dedi. Onu transfer ettiler ama bir maç sonra teknik direktörü kovdular. İnanılmaz!"

SAKATLIK DURUMU

Meksikalı futbolcu, 17 Şubat'ta ayak bileğinden ameliyat oldu. Oyuncunun iyileşme süresinin 4 ila 8 hafta arasında olması bekleniyor.

Bu nedenle Alvarez'in 2026 Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.