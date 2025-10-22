İSTANBUL 21°C / 16°C
22 Ekim 2025 Çarşamba
Edson Alvarez: İlk defa böyle bir durumu tecrübe ediniyorum

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, Avrupa maçlarının takım ve taraftarlar için farklı anlam kazandığına değinerek, 'Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor' dedi.

22 Ekim 2025 Çarşamba
Edson Alvarez: İlk defa böyle bir durumu tecrübe ediniyorum
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 19.45'te evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Meksikalı orta saha Edson Alvarez, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısına katıldı. Kadroda Avrupa kupalarında oynama alışkanlığı olan oyuncuların olmasının hatırlatılması üzerine Alvarez, "Takımın içinde çok fazla tecrübeli oyuncular var. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu geceler farklıdır. Bu tip maçlar farklıdır. Hem takım hem taraftarlar için farklıdır. Takımda hem genç hem tecrübeli oyuncular mevcut. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMU TECRÜBE EDİNİYORUM"

Kulüpte teknik direktör ve başkan değişikliğinin oyuncular üzerinde etkisi olup olmadığına yönelik gelen soruyu da yanıtlayan Meksikalı orta saha, "Bu olaylar oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediniyorum. Fenerbahçe etrafında medyada çok fazla şey söyleniyor. Çok fazla konuşmalar yapılıyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu normal. Bu olanları bizim unutmamız gerekiyor. En iyisine odaklanmamız gerekiyor. Oynamak, keyif almak ve tabii ki kendimizi göstermek istiyoruz. Bu camiayı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çok fazla gereksiz konuşmalar yapılıyor. Bizler kendimizi geliştirmek, ilerlemek, keyif almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek adına iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

