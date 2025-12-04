Sarı-Lacivertliler'in sezon başında West Ham'dan kiraladığı Meksikalı ön libero Edson Alvarez, gösterdiği performansla taraftarların kalbini kazanırken ülkesinde de gurur kaynağı oldu. 28 yaşındaki futbolcunun gösterdiği iyi performans Meksika spor medyasında haberlere konu edildi. Deneyimli orta saha Edson'un kiralık geldiği Fenerbahçe'de kısa süre içinde en çok sevilen futbolculardan biri olduğu ve kariyerinde ikinci baharına yelken açtığı vurgulandı. İşte Meksika medyasında öne çıkan değerlendirmeler:

SAVUNMADA BÜYÜK BİR SAVAŞÇI

Americamonumentalbolavip: "Club America'da yetişen Edson Alvariz, gösterdikleriyle başarılı bir gelecek vaat ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra yedek kulübesine çekilebieceği yönündeki söylentilere rağmen etkileyici bir performans sergiliyor ve takımdaki en önemli oyunculardan biri haline geldi. Taraftarlar, onu en iyi futbolcular arasında görüyor. Galatasaray ile berabere kaldıkları maçta kolektif bir performans sergiledi. Edson'un ilk 11'de başladığı hiçbir karşılaşmada Fenerbahçe henüz maç kaybetmedi."

EN GÜVENİLİR ORTA SAHA

Tvazteca: "Meksika'nın gururu Edson Alvarez! Karşılaşmalardaki çılgın rakamlarıyla Fenerbahçe'de adeta bir devrim yaptı. Orta sahaya katıldıktan sonra Fenerbahçe'nin savunmasına güven aşıladı. 6.6 ve 7.2 ortalama reytinglere bakıldığında, 6.9 ortalama ile en güvenilir orta sahalardan biri oldu. Pas isabet oranı yüzde 90. Onun olduğu maçlarda takımın savunma dengesi yükseliyor. Top kapma ve pas vermede yüksek katkı sunuyor. Kilit oyuncu olduğundan beri Fenerbahçe kaybetmiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye temelli bir katılım yapabilir."