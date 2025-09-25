Edson Alvarez ''Yılın futbolcusu'' adayı oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edson Alvarez, CONCACAF tarafından verilen "Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi.

Meksikalı orta saha oyuncusu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.

CONCACAF'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, bölge futboluna katkıları, turnuvalardaki performansları ve liderlik özellikleri dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

Ödül sürecinde kazanan isim, teknik heyet, medya temsilcileri, taraftarlar ve kaptanlardan oluşan bir oylama sistemiyle belirlenecek.