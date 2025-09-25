İSTANBUL 25°C / 18°C
  Edson Alvarez ''Yılın futbolcusu'' adayı oldu
Spor

Edson Alvarez ''Yılın futbolcusu'' adayı oldu

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, CONCACAF tarafından verilen yılın futbolcusu ödülüne aday olarak gösterildi.

25 Eylül 2025 Perşembe 22:45
Edson Alvarez ''Yılın futbolcusu'' adayı oldu
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edson Alvarez, CONCACAF tarafından verilen "Yılın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi.

Meksikalı orta saha oyuncusu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.

CONCACAF'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, bölge futboluna katkıları, turnuvalardaki performansları ve liderlik özellikleri dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

Ödül sürecinde kazanan isim, teknik heyet, medya temsilcileri, taraftarlar ve kaptanlardan oluşan bir oylama sistemiyle belirlenecek.

