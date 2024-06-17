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Spor

Edward Iordanescu: Takımım harika bir iş çıkardı

EURO 2024'te Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'da teknik direktör Edward Iordanescu, maçtan sonra görüşlerini aktardı.

17 Haziran 2024 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
Edward Iordanescu: Takımım harika bir iş çıkardı
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EURO 2024'e Ukrayna galibiyeti ile başlayan Romanya'da teknik direktör Edward Iordanescu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Iordanescu yaptığı açıklamada, "Dünyanın her yerindeki taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizimle birlikte olduklarını biliyorum. Takımım harika bir iş çıkardı. Çocukları tebrik ediyorum." dedi.

Tecrübeli teknik direktör ayrıca, "Milli takıma katıldığımdan beri zor anlar yaşadım. Hiçbir zaman kolay olmadı. Büyük performanslarımız da oldu, büyük performanslar sergileyen altın nesillerimiz oldu ama bu nesil ruhu temsil ediyor. Bu takım bu zafer için büyük çaba sarf etti.' ifadelerini kullandı.

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