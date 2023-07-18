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Spor

Edwin van der Sar, yoğun bakımdan çıktı

Eski Hollandalı kaleci Edwin van der Sar, geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

18 Temmuz 2023 Salı 23:54 - Güncelleme:
Edwin van der Sar, yoğun bakımdan çıktı
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Eşiyle beraber hastane odasında çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Van der Sar, "Öncelikle destek mesajı gönderen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Hala hastanede olsam da yoğun bakım ünitesinden çıktığımı paylaşmaktan dolayı mutluyum. Gelecek hafta eve dönmeyi ve tedavimin sonraki aşamasına geçmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

7 Temmuz'da tatil için gittiği Hırvatistan'da beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Van der Sar, 3 gün önce ülkesine götürülmüştü.

Aktif futbolculuk kariyerinde Ajax, Juventus ve Manchester United'ın kalesini koruyan Van der Sar, 2016'dan beri Ajax'ta yürüttüğü üst yöneticilik (CEO) görevini 2022-23 sezonu sonunda bırakmıştı.

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