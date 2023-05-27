Eenner Valencia gidiyor, Divock Origi geliyor

Türkiye Kupası'nda finale çıkan ve şampiyonluk için Galatasaray'la büyük bir yarışa giren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Sarı-Lacivertliler'de öncelikli hedef sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Enner Valencia'nın boşluğunu doldurmak. Bu bağlamda harekete geçen yönetim, Milan'dan ayrılacak olan Divock Origi'yi öncelikli hedef olarak belirledi. Belçikalı golcüyü Valencia'nın yerine düşünen F.Bahçe, oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti.

OPENDA GELİRSE SATILACAK

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre de; Milan, Lens'ten Lois Openda'yı kadrosuna kattığı an Origi'nin gitmesine izin verecek. "calciomercato" konuyla ilgili haberinde şu ifadeleri kullandı: "Openda, Fransa'da göz doldurdu. Milan bir süredir onu takip ediyor. Ancak Lazio da Openda'ya gözü dikmiş durumda. Açıkçası Openda bu yaz birçok takımın transfer etmek isteyeceği bir isim. Milan'ın hücum bölgesinde kalacak tek isim Olivier Giroud... Ante Rebic ve Divock Origi'den biri de satılacak. Belçikalı'yı özellik İstanbul'un büyük kulüpleri istiyor. Bu takımlar; Beşiktaş ile Fenerbahçe...

TRANSFERDE ÖNCELİK F.BAHÇE'DE

Milan, Origi'nin satılmasının ardından yönünü Openda'ya çevirecek. Çünkü Belçikalı, Milano ekibinde istenilen performansı sergileyemedi." İtalyan basını, Beşiktaş'ın da oyuncuyu istediğine vurgu yapsa da Fenerbahçe, transferde önceliği almış durumda. Forvet hattında revizyona gidecek olan Sarı-Lacivertliler'de takımda kalması kesin olan tek isim Michy Batshuayi... Fenerbahçe, Origi'yi de kadrosuna katarsa ileri ucunu Belçikalılara emanet etmiş olacak. Valencia'nın yanı sıra Serdar Dursun ve Joao Pedro ile de sezon sonunda yollar ayrılacak. F.Bahçe'nin Origi dışında bir golcü daha alması bekleniyor