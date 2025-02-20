Efe Akman: Oyunumuzu sahaya yansıtıp turu atlamak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, play-off turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar'la karşılaşacak.

İlk maçta rakibine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, evinde farklı kazanıp adını son 16 turuna yazdırmanın peşinde.

Mücadele öncesinde Galatasaray'ın genç futbolcularından Efe Akman TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TURU ATLAMAK İSTİYORUZ"

Efe Akman maça ilişkin, "Hava biraz soğuk ama zemin gerçekten güzel. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtabiliriz. İyi hazırlandık maça da. İlk maç istediğimiz bir skor olmadı. Bu maçta oyunumuzu sahaya yansıtıp turu atlamak istiyoruz." dedi.

Akman ayrıca, "Takımda herkes inanıyor. İyi hazırlandık. Hepimizin inancı tam turu atlayacağımıza." açıklamasında bulundu.