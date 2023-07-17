Efe Akman'a Avrupa'dan dev teklif! Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu

Galatasaray'ın altyapısında profesyonel kariyerine adım atan 2006 doğumlu Efe Akman için sürpriz bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusuna İtalya'nın köklü kulübü Roma talip oldu.

EFE AKMAN'A İTALYAN KANCASI

Geçen sezon Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi ile birlikte yönünü Türkiye'ye geçiren Roma, altyapılarda yetişen yıldızları incelemeye koyuldu. İtalyan ekibi, sarı-kırmızılıların altyapısında forma giyen yetenekli futbolcu Efe Akman için düğmeye bastı. 17 yaşındaki oyuncunun gelişiminden oldukça memnun olan Çizme ekibi Efe Akman'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Roma, genç futbolcu Efe Akman'ı transfer etmek için Galatasaray yönetimine 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun transferi ile ilgili henüz net bir karar vermiş değil.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon U19'da 10 resmi maça çıkan genç orta saha oyuncusu Efe Akman 815 dakika oyunda kaldı ve skor katkısı sağlayamadı.