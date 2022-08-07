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Spor

Efecan Karaca: Bu sene inşallah asist kralı olmak için çalışacağım

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenen Alanyaspor'da Efecan Karaca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA7 Ağustos 2022 Pazar 22:33 - Güncelleme:
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Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, sakatlanarak oyundan çıktıktan sonra darbeye bağlı kemikte ödem olabileceğini, ancak Beşiktaş maçında sahada olmak için her şeyi yapacağını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Karagümrük'ün yeni hocası vardı, bunun üzerine çalışıyorduk. Bugün farklı bir taktikle çıktık. Hocamız ile 1 haftadır 3-5-2'ye çalışıyorduk. Hocamızın istediklerini yansıttık, güzel galibiyet aldık. Bu maçtan sonra 2 gün izin var. Sonra önümüzde zorlu Beşiktaş maçı var, hazırlanacağız. Geçen sene 1-2 maç bu sistemle oynamıştık. Burada daha çok topla buluşuyorum. Kanat oyuncusu olarak içeri gitmeyi seviyorum. Bu sistemle benim üzerimden oynanan oyun olduğu için performansım daha çok artıyor, hocam da güveniyor. Geçen sene 1 asistle Vargas'a kaybetmiştim. Bu sene çok çalışıp inşallah asist kralı olmak için çalışacağım. Hedef belirlememiz lazım. Her şey için erken ama hedef belirliyoruz." dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Sakatlanarak oyundan çıkmasıyla ilgili konuşan Karaca, "Darbe kemiğime geldi, röntgene gidebiliriz. Doktorumuz '1-2 gün dinlenmen lazım, oynarsın Beşiktaş maçında' dedi. Ben biraz takıntılıyım. İnşallah Beşiktaş maçında sahada olmak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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