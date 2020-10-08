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Spor

Efecan Karaca: Hayallerimi gerçekleştirdim

A Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca, Almanya ile 3-3 berabere kalınan maçı değerlendirdi. Milli formayla ilk golünü atan Efecan, 'Hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum.' dedi.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:47 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:47
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Efecan Karaca açıklamasında; "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık ama bizim milli takım da çok güçlü. Bu hazırlık maçı iyi bir sınav oldu. Maçın hakkı beraberlikti, müthiş mücadele gösterdik. Almanya gibi zorlu bir rakip karşısında verdiği şans için hocama teşekkür ederim." dedi.

Milli oyuncu açıklamasının devamında; "Milli Takım'da 3. maçım, 2. 11'im, Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı. Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.

Efecan Karaca, Uluslar Ligi maçları ile ilgili; "Bir an önce bu maçı unutup, dinlenip, Rusya ve Sırbistan maçlarına hazırlanacağız. Onlar resmi maç, iyi hazırlanıyoruz. Bugün iyi bir sınav verdik, iyi hazırlık maçı yaptık. İnşallah Rusya maçına kadar hazır olup, Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz." dedi.

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