Efecan Karaca Trabzonspor yolunda

Fanatik 26 Aralık 2021 Pazar 08:57 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 08:57

Trabzonspor 'da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Aynı sezon başında olduğu gibi elini çabuk tutmak isteyen yönetim teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden bir tanesi olan Efecan Karaca'yı bitiriyor. Siopis'in transfer olduğu geçen sezon da gündem de epey yer alan Milli futbolcu için yapılan ilk görüşmelerden olumlu yanıt alındı. Sözleşmesi bu sene bitecek olan Efecan cephesi de olumlu. Fırtına hafta içerisinde Alanyasporlu yetkililerle bir araya gelerek bu transfere nokta koyacak.



2 GOL, 7 ASİSTLE ÇIKIŞTA

Bu sezon çıktığı 16 maça 2 gol, 7 asist bir performans sığdıran başarılı oyuncu, Abdullah Avcı'nın her iki kanat için de önemli alternatiflerinden bir tanesi olması planlanıyor. Alanyaspor kariyerinde 286 maça çıkan başarılı oyuncunun tabelasında 28 gol, 50 asistlik bir performans bulunuyor.