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Spor

Efecan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA04 Aralık 2020 Cuma 12:21 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 12:25
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Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan turuncu yeşilli-takımın milli futbolcusu Efecan Karaca, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli futbolcu paylaşımında, "Dün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.

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