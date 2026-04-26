26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Spor

Efeler Ligi final serisi heyecanı: Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta

Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında Ziraat Bankkart, yarın Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

AA26 Nisan 2026 Pazar 09:23
Ziraat Bankkart, 2-0 önde olduğu Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Başkent ekibi şampiyonluğa ulaşmak, sarı-kırmızılılar ise seriyi 4. maça taşımak için mücadele edecek.

ZİRAAT BANKKART 5. ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Sahasındaki ilk maçı 3-1, deplasmandaki 2. karşılaşmayı da 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, bir galibiyet daha alırsa hem son 6 yılda hem de tarihinde 5. kez şampiyon olacak.

Ziraat Bankkart, mutlu sona ulaşması halinde Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakalayacak.

Ligde 4 şampiyonluğu bulunan ve bu başarıyı son olarak 1988-1989 sezonunda yaşayan Galatasaray ise uzun süreli şampiyonluk hasretini sonlandırmak için seriyi sonraki maçlara taşımaya çalışacak.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.

  • Ziraat Bankkart
  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Efeler Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

