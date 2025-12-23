İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

23 Aralık 2025 Salı 09:36
Efeler Ligi'nde 13. hafta heyecanı!
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Ünye)

27 Aralık Cumartesi:

14.00 Gaziantep Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şahinbey)

14.30 Halkbank-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (İBB Cebeci)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Atatürk)

