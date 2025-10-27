İSTANBUL 27°C / 13°C
  Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı! İşte maç programı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak.

27 Ekim 2025 Pazartesi 10:00
Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı! İşte maç programı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

14.00 Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şahinbey)

14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (İBB Cebeci)

17.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Ünye)

17.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

29 Ekim Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

  • Efeler Ligi
  • fenerbahçe medicana
  • ziraat bankkart

