Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı! İşte maç programı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
14.00 Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şahinbey)
14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (İBB Cebeci)
17.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Ünye)
17.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
29 Ekim Çarşamba:
15.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)