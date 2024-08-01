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Spor

Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi

Efeler Ligi'nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.

DHA1 Ağustos 2024 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi
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Türkiye Voleybol Federasyonu resmi sosyal medya kanalından yayınlanan kura çekimini, TVF Genel Sekteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi.

TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu. Efeler Ligi'nde 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde;

Altekma-Arkas Spor

Galatasaray HDI Sigorta-Alanya Bld.

Bursa BBSK-Fenerbahçe Medicana

Spor Toto-Türşad

Cizre Bld.-Halkbank

Ziraat Bankkart-Akkuş Bld.

Develi Bld.-İstanbul Gençlik Spor

Efeler Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmaları 06 Ekim-15 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 4 Ocak-15 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.

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