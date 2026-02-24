İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Efeler Ligi'nde 21. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları yarın oynanacak Alanya Belediyespor-Spor Toto maçıyla başlayacak.

24 Şubat 2026 Salı 09:21
Efeler Ligi'nde 21. hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları, yarın ve 26 Şubat Perşembe günü yapılacak.

Ligde 21. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

15.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Gaziantep Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şahinbey)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Altekma-Gebze Belediyespor (TVF Atatürk)

26 Şubat Perşembe:

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu İstanbul Gençlikspor, haftayı maç yapmadan geçecek.

Popüler Haberler
