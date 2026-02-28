İSTANBUL 8°C / 4°C
  Efeler Ligi'nde 22. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Efeler Ligi'nde 22. hafta heyecanı başlıyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak. Haftanın açılış maçında Spor Toto ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

28 Şubat 2026 Cumartesi 12:07
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, yarın yapılacak.

Ligde 22. haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Halkbank (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ünye)

16.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu On Hotels Alanya Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.

