Efeler Ligi'nde 25. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç takvimi

Efeler Ligi'nde 25. haftası yarın oynanacak Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe Medicana başlayacak.

AA17 Mart 2026 Salı 09:48
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Spor Toto (Şahinbey)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (İBB Cebeci)

16.00 Altekma-İstanbul Gençlikspor (TVF Atatürk)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gebze Belediyespor (Ünye)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Halkbank, haftayı maç yapmadan geçecek.

