7 Mart 2026 Cumartesi
Spor

Efeler Ligi'nde başkent derbisi heyecanı

Voleybol Efeler Ligi'nin zirvesinde başkent derbisi oynanacak. 23. hafta maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

7 Mart 2026 Cumartesi 09:14
Efeler Ligi'nde başkent derbisi heyecanı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında, zirve mücadelesi veren Ankara kulüpleri Halkbank ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki maç, yarın saat 16.00'da başlayacak.

Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart, 21 maçta 19 galibiyet alarak 56 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sezondaki 22 karşılaşmada 19 galibiyeti bulunan Halkbank ise 55 puanla 2. sırada yer alıyor.

Başkentin iki ekibi arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı, 3-0 Halkbank kazandı.

