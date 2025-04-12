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Spor

Efeler Ligi'nde final yolculuğu başlıyor

Voleybol Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde final yolculuğu başlıyor
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı, yarın oynanacak Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana maçlarıyla başlayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyet alan takımlar, finale yükselecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşmada ise Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u konuk edecek. Müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Normal sezonu zirvede tamamlayan Ziraat Bankkart, hafta içinde CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Ziraat Bankkart ile Arkas Spor arasında normal sezonda oynanan iki maçta takımlar, birer galibiyet aldı. Arkas Spor, ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Ziraat Bankkart ise ligin ikinci yarısında deplasmanda 3-1 kazandı.

Ligde normal sezonu 17'şer galibiyetle tamamlayan iki takımdan Galatasaray HDI Sigorta, ikinci sırada yer aldığı için Fenerbahçe Medicana'ya karşı iç saha avantajını elde etti.

İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçı da sarı-lacivertli ekip kazandı. Ligin ilk yarısında evinde 3-2 kazanan Fenerbahçe Medicana, deplasmandaki müsabakadan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Play-off 1-4 etabının ikinci maçları, 16 Nisan'da oynanacak. Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'yı, Arkas Spor da İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

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