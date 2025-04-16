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Spor

Efeler Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı

Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı yendi ve seride durumu 2-0 yaptı. Sarı kırmızılılar, bu sonuçla finale yükseldi.

İHA16 Nisan 2025 Çarşamba 23:12 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı
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Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, SMS Grup Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, sarı-kırmızılılar 20-25, 31-29, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Galatasaray, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

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