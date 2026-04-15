İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7533
  • EURO
    52,8464
  • ALTIN
    6902.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Efeler Ligi'nde Galatasaray finale yükseldi
Spor

Efeler Ligi'nde Galatasaray finale yükseldi

Galatasaray, play-off yarı final serisinin ikinci maçında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesinde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 21:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Efeler Ligi'nin 1-4 Play-Off etabının ikinci maçında Galatasaray sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Galatasaray: Stephen Maar, Doğukan Ulu, Jean Patry, Thomas Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Michael Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Onur Günaydı, Georgi Tatarov, Can Koç

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döner (L), Umut Özdemir (L), Tuna Uzunkol, Aleksander liwka, Arda Bostan, Marek otola, Yunus Emre Tayaz, Yiğit Hamza Aslan

Setler: 25-17, 25-18, 25-22

Süre: 1 Saat. 20 dakika

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.