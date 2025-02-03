İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9711
  • EURO
    36,8866
  • ALTIN
    3236.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Efeler Ligi'nde haftanın programı belli oldu
Spor

Efeler Ligi'nde haftanın programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi'nde 20. hafta programını duyurdu.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde haftanın programı belli oldu
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Maç programı şöyle:

12.30 Rams Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

16.30 Fenerbahçe Medicana-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Halkbank-TÜRŞAD (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

NOT: Develi Belediyespor-Altekma maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.