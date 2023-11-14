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Spor

Efeler Ligi'nde haftanın programı

AXA Sigorta Efeler Ligi 7. haftasında heyecan yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İşte haftanın karşılaşmaları...

AA14 Kasım 2023 Salı 09:24 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde haftanın programı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7. hafta maçları yarın oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

13.00 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Hatay Antakya Merkez)

15.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

17.30 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

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