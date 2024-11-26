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Spor

EFeler Ligi'nde haftanın programı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak. İşte haftanın fikstürü...

AA26 Kasım 2024 Salı 09:18 - Güncelleme:
EFeler Ligi'nde haftanın programı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

16.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)

16.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

NOT: Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

  • Voleybol Ligi
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  • Karşılaşmalar

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