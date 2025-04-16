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Spor

Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında konuk olduğu Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)

Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

Süre: 116 dakika

  • Ziraat Bankkart Voleybol
  • Efeler Ligi play-off
  • Arkas Spor

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