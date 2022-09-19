İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2022 Pazartesi / 23 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2934
  • EURO
    18,3846
  • ALTIN
    982.375
  • BIST100
    3199.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın maç takvimi belli oldu
Spor

Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın maç takvimi belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezonun ilk iki haftasının programını açıkladı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk iki haftasının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre lig, 30 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

LİGDE İLK İKİ HAFTANIN PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

1. HAFTA:

30 Eylül Cuma:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

1 Ekim Cumartesi:

14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto (Cengiz Göllü)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.00 Altekma-Arkas Spor (İzmir Atatürk)

17.00 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)

2. HAFTA

5 Ekim Çarşamba

13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)

16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)

17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek Vestel)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)

18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.