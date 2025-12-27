İSTANBUL 6°C / 5°C
  Efeler Ligi'nde ilk yarıyı Ziraat Bankkart lider bitirdi
Spor

Efeler Ligi'nde ilk yarıyı Ziraat Bankkart lider bitirdi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı sona ererken, Ziraat Bankkart 13 maçta 12 galibiyet alarak 35 puanla devre arasına lider girdi.

27 Aralık 2025 Cumartesi
Efeler Ligi'nde ilk yarıyı Ziraat Bankkart lider bitirdi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk yarısını Ziraat Bankkart birinci sırada tamamladı.

Son şampiyon Ziraat Bankkart, 13 maçın 12'sini kazanarak 35 puan elde etti ve devre arasına Halkbank'ın 4 puan önünde lider girdi.

Efeler Ligi'nin ikinci yarısı, 11 Ocak 2026'da başlayacak.

İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:


TakımOGMASVSP
1ZİRAAT BANKKART13121361035
2HALKBANK13112361231
3GALATASARAY HDI SİGORTA13103332027
4İSTANBUL GENÇLİK1394311728
5FENERBAHÇE MEDICANA1385281826
6SPOR TOTO1385262622
7BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR1376262322
8ALTEKMA1367262817
9İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR1358222817
10ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR1349232915
11GEBZE BELEDİYESPOR1349203013
12GAZİANTEP GENÇLİKSPOR1349203311
13KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR1331014339
14RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR13013539-3

Not: RAMS Global Cizre Belediyespor'un 1 hükmen mağlubiyeti bulunuyor.

  • Voleybol Ligi
  • Ziraat Bankkart
  • Efeler Ligi

