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Spor

Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. hafta oynanan maçlarla birlikte normal sezon sona erdi. İşte oluşan play-off eşleşmeleri...

AA23 Mart 2024 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve son hafta maçlarının oynanmasıyla normal sezon sona erdi.

Ligde ilk 4 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta şampiyonluk yarışı için play-off 1. etap oynayacak. Ligi 5 ila 8. sırada bitiren takımlar ise sıralama için play-off 2. etap maçları yapacak.

Son iki sırada yer alan Bigadiç Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.

Play-off 1. etap yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta

Fenerbahçe Paralopara-Ziraat Bankkart

5 ila 8. sırayı belirleyecek play-off 2. etap maçlarındaki eşleşmeler ise şöyle oldu:

Brand Group Alanya Belediyespor-Spor Toto

Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

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