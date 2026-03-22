İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı
Spor

Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Efeler Ligi'nde normal sezonu Ziraat Bankkart lider tamamlayarak play-off'a avantajlı bir şekilde girdi.

AA22 Mart 2026 Pazar 20:11
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 normal sezonunu, Ziraat Bankkart zirvede tamamladı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ligde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla sona erdi. Lig etabını 23 galibiyetle bitiren son şampiyon Ziraat Bankkart, lider olarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Ligin 10 ve 16. haftasındaki maçlara çıkmadığı için 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilen Cizre Belediyespor'un yanı sıra sezonu 13. sırada tamamlayan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor da küme düştü.

YARI FİNALİSTLERİN 3'Ü BAŞKENTTEN

Ziraat Bankkart'ın ardından play-off 1-4 etabına yükselen diğer takımlar, 20 galibiyeti bulunan Halkbank, 19 maç kazanan Galatasaray HDI Sigorta ve 17 galibiyete sahip Spor Toto oldu.

Böylece Efeler Ligi'nde son 5 yılın tamamında, son 10 sezonun ise 8'inde şampiyon olan Ankara kulüpleri, 2026'da da yarı finalde 3 takımla temsil edilecek.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü.

SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 sezonundaki play-off yarı final eşleşmeleri ve puan durumu şöyle:

PLAY-OFF 1-4 ETABI

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.