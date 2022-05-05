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Spor

Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank'ı 3 maçta da yenerek şampiyon oldu.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 21:57 - Güncelleme:
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.

Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

SALON: Başkent

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

HALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

ZİRAAT BANKKART: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

SETLER: 23-25, 22-25, 19-25

SÜRE: 92 dakika (32, 32, 28)

  • ziraat bankkart
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