  • Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! Üst üste ikinci kez...
Spor

Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! Üst üste ikinci kez...

Ziraat Bankkart, final serisinin üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı. Başkent ekibi bu sonuçla Efeler Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 20:37
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! Üst üste ikinci kez...
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final etabı 3. maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu.

İlk 26 oyunun (13-13) eşitlikle geçilmesinin ardından 3 sayılık (17-14) üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, avantajını setin sonuna kadar koruyarak 25-22'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sete 3-0 önde başlayan başkent ekibi, Fornal'ın servis turunun başladığı 6. oyundan itibaren de art arda 3 sayı alarak farkı 6'ya (7-1) çıkardı. Bloklarda etkili olan Ziraat Bankkart, manşetlerde aksayan ve organize olmakta zorlanan Galatasaray'a karşı ipleri eline aldı ve seti 25-13 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Ziraat Bankkart, Nimir, Clevenot ve Fornal'ın hücumdaki performansıyla üçüncü setin başında 8-4 üstünlük kurdu. 12-9 gerideyken Ahmet Tümer'in arka arkaya bloklarıyla 4-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılılar 13-12 öne geçti. Fakat kritik puanlarda daha az hata yapan Ziraat Bankkart, 4 sayılık fark (18-14) oluşturması sonrası setten 25-19, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş)

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin, Tatarov, Wright, Gökçen Yüksel)

Setler: 25-22, 25-13, 25-19

Süre: 78 dakika

