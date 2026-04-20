Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi başlıyor: 3 galibiyet kupayı belirleyecek

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında yarın Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonun belirleneceği serideki ilk maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan, son 5 yılda 4 şampiyonluğu bulunan ve üçünü başantrenör Mustafa Kavaz yönetiminde kazanan Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında Spor Toto'yu 2-0 eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu üçüncü bitiren başantrenörlüğünü İtalyan Andrea Gardini'nin yaptığı Galatasaray HDI Sigorta ise play-off 1-4 etabında Halkbank'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Efeler Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

SON 5 ŞAMPİYONLUKTAN 4'Ü ZİRAAT BANKKART'IN

Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, ligdeki son 5 şampiyonluktan 4'ünü kazandı.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025 yılında şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar listesinde Galatasaray ve Arkas Spor ile 4'üncü sırada yer alan başkent ekibi, 5. şampiyonluk için mücadele edecek.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) izliyor.

GALATASARAY'IN 37 YILLIK HASRETİ

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 37 yıllık hasretini bitirmek için ter dökecek.

Geçen sezon da başkentli rakibi karşısında şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılar, seriyi 3-0 kaybederek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Voleybolda en üst ligin ilk sezonunda 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa kupaya uzandı.

Ligde kazanılan şampiyonluklarla final ve play-off 3-4 serilerinin maç programı şöyle:

FİNAL MAÇLARI

- Yarın:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

- 24 Nisan:

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

- 27 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

- 30 Nisan (Gerekirse):

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

- 4 Mayıs (Gerekirse):

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

PLAY-OFF 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Halkbank ile Spor Toto mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 22 Nisan Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

22 Nisan:

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

25 Nisan:

14.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

28 Nisan (Gerekirse):

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

ŞAMPİYONLAR

Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle: