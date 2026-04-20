  Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi başlıyor: 3 galibiyet kupayı belirleyecek
Spor

Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçı yarın Ankara'da oynanacak. Son 5 yılda 4 şampiyonluk yaşayan Ziraat Bankkart ile 37 yıldır kupaya hasret kalan Galatasaray HDI Sigorta, taht kavgasında karşı karşıya geliyor.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında yarın Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonun belirleneceği serideki ilk maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan, son 5 yılda 4 şampiyonluğu bulunan ve üçünü başantrenör Mustafa Kavaz yönetiminde kazanan Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında Spor Toto'yu 2-0 eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu üçüncü bitiren başantrenörlüğünü İtalyan Andrea Gardini'nin yaptığı Galatasaray HDI Sigorta ise play-off 1-4 etabında Halkbank'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Efeler Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

SON 5 ŞAMPİYONLUKTAN 4'Ü ZİRAAT BANKKART'IN

Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, ligdeki son 5 şampiyonluktan 4'ünü kazandı.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025 yılında şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar listesinde Galatasaray ve Arkas Spor ile 4'üncü sırada yer alan başkent ekibi, 5. şampiyonluk için mücadele edecek.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) izliyor.

GALATASARAY'IN 37 YILLIK HASRETİ

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 37 yıllık hasretini bitirmek için ter dökecek.

Geçen sezon da başkentli rakibi karşısında şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılar, seriyi 3-0 kaybederek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Voleybolda en üst ligin ilk sezonunda 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa kupaya uzandı.

Ligde kazanılan şampiyonluklarla final ve play-off 3-4 serilerinin maç programı şöyle:

FİNAL MAÇLARI

- Yarın:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

- 24 Nisan:

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

- 27 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

- 30 Nisan (Gerekirse):

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

- 4 Mayıs (Gerekirse):

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

PLAY-OFF 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Halkbank ile Spor Toto mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 22 Nisan Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

22 Nisan:

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

25 Nisan:

14.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

28 Nisan (Gerekirse):

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

ŞAMPİYONLAR

Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1970-71Galatasaray
1971-72İETT
1972-73İETT
1973-74İETT
1974-75Muhafızgücü
1975-76Eczacıbaşı
1976-77Boronkay
1977-78Eczacıbaşı
1978-79Eczacıbaşı
1979-80Eczacıbaşı
1980-81Eczacıbaşı
1981-82Eczacıbaşı
1982-83Eczacıbaşı
1983-84Eczacıbaşı
1984-85Eczacıbaşı
1985-86Eczacıbaşı
1986-87Galatasaray
1987-88Galatasaray
1988-89Galatasaray
1989-90Eczacıbaşı
1990-91Eczacıbaşı
1991-92Halkbank
1992-93Halkbank
1993-94Halkbank
1994-95Halkbank
1995-96Halkbank
1996-97NETAŞ
1997-98NETAŞ
1998-99NETAŞ
1999-00Arçelik
2000-01Arçelik
2001-02Erdemir
2002-03Arçelik
2003-04Erdemir
2004-05Erdemir
2005-06Arkas Spor
2006-07Arkas Spor
2007-08Fenerbahçe
2008-09İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-10Fenerbahçe
2010-11Fenerbahçe
2011-12Fenerbahçe
2012-13Arkas Spor
2013-14Halkbank
2014-15Arkas Spor
2015-16Halkbank
2016-17Halkbank
2017-18Halkbank
2018-19Fenerbahçe
2019-20Lig tamamlanamadı
2020-21Ziraat Bankkart
2021-22Ziraat Bankkart
2022-23Ziraat Bankkart
2023-24Halkbank
2024-25Ziraat Bankkart

